保單傳承節稅 別踩八紅線

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
愈來愈多企業家族透過保單傳承。圖為示意圖。 聯合報系資料庫
愈來愈多企業家族透過保單傳承。圖為示意圖。 聯合報系資料庫

愈來愈多企業家族透過保單傳承，不僅滿足資產分配意願，且能減少傳承糾紛，安永聯合會計師事務所昨（10）日提醒，實務上仍要小心別踩八紅線，可能會導致被國稅局追繳稅款，家族企業應妥善規劃，避免傳承風險。

安永家族辦公室執業會計師吳文賓表示，保單具備預留稅源、財務調度、分期給付、指定受益人、控制權、資產保全等好處，且透過符合規定並指定受益人的人壽保單，不計入遺產課稅，但收到保險金的受益人仍須注意所得基本稅額（最低稅負制）課稅問題。

保險傳承資產優缺點
保險傳承資產優缺點

吳文賓提醒，實務上有八種常見樣態，可能造成最終仍要被實質課稅，包含帶病投保、短期投保、高齡投保、巨額投保、舉債投保、一次繳清全部保險費、身故前密集投保、保險給付相當或低於已繳保費，都可能被國稅局以實質課稅原則計入遺產，課徵遺產稅

吳文賓也指出，若是原由長輩購置保單，日後變更要保人為子女，形同長輩將保單財產權益無償移轉他人，屬於贈與行為的一種，原要保人應依規定申報贈與稅。

此外，當家族利用遺產及贈與安排傳承時，也要避開地雷，安永稅務服務部營運長林志翔舉例，像是在重病期間提領現金，若無法證明用途，應列入遺產課稅；原股東放棄未上市、未上櫃且非興櫃公司現金增資新股認購權，符合一定條件情況下，仍會遭國稅局依實質課稅原則核課贈與稅。

不動產傳承也是家族傳承的重要議題，安永家族辦公室策略長張啓晉提醒，不動產傳承時應留意取得日期，以確認適用房地合一稅新制或舊制，以及房地合一稅2.0的適用範圍擴大，也要留意由個人或公司持有，適用稅制不同。

保單 房地合一稅 遺產稅

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