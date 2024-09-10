促進通關便捷 財政部砸近12億推數位海關再造計畫

財政部關務署今天表示，海關將自2025年起推動期程5年的「數位海關再造計畫」，總預算近新台幣12億元，優化每年受理上億件通關簽審申辦訊息的系統以及相關硬體設備，加速貨物通關。

關務署副署長陳世鋒今天在例行記者會指出，近年境外電商等新興貿易型態崛起，10年來進出口報單量倍數成長，加上現在政府推動台美21世紀貿易倡議，強調關務行政及貿易便捷化，海關為強化硬體設備，翻新資訊系統，以加速貨物通關，助廠商節省成本，將自2025年至2029年推動「數位海關再造計畫」，合計投入經費約11.9億元。

陳世鋒表示，「數位海關再造計畫」分成四大主軸工作逐年推動。首先，打造新一代關港貿單一窗口資訊交換平台，及優化關港貿單一窗口服務網，促進跨機關服務效能，擴大通關無紙化。

第二，因應快遞貨物業務管理需求，發展智慧通關服務，建立海關數據分析平台，改造快遞貨物申報單處理架構，發展智能通關行動服務，及優化快遞貨物風險篩選機制。

第三，關務服務轉型，海關將推動大型主機架構雲端化，達成設備輕量化並提高可用性；第四則是完善異地備援環境，海關規劃完備異地備援環境，強化資安及網路設施，確保通關服務穩定、順暢。

陳世鋒進一步表示，關港貿單一窗口及預報貨物資訊系統，提供全年無休運作跨機關通關簽審服務，每年受理通關簽審申辦訊息逾3億件，徵收稅費逾6000億元，為台灣重要關鍵基礎設施，「數位海關再造計畫」將可促進台灣走向安全強韌、智慧通關的新里程碑。

此外，陳世鋒在記者會中指出，打擊冒名包裹也是海關未來重點推動工作之一，海外網購族常用的EZWAY易利委APP，關貿網路公司為強化APP註冊身分驗證機制，除了既有的「電信認證」、「簡訊認證」兩種身分驗證方式，將研議導入行動自然人憑證進行認證，進一步防杜冒名包裹。