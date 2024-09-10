關務署預計斥資11.8億 推動為期5年數位海關再造

財政部關務署今宣布，明年起推動為期5年的「數位海關再造計畫」，以因應通關便捷安全及支援未來經貿發展，預計斥資11.8億餘元。

關務署副署長陳世鋒表示，像是台美21世紀貿易倡議等協議洽簽，都強調貿易便捷化的重要性，有必要導入新興資通訊技術，建構新一代強韌便捷的通關資訊環境，提升資訊架構韌性，動態擴大通關訊息處理量能，發展海關創新智慧應用，並精進優質通關數位服務，以延續我國經貿競爭力。

關務署指出，為完成通關資訊服務環境全面更新，「數位海關再造計畫」分成四大主軸工作逐年推動。第一，以「重塑便捷單一窗口」打造新一代關港貿單一窗口資訊交換平台及優化關港貿單一窗口服務網，促進跨機關服務效能，擴大通關無紙化，提升服務品質。

第二，「發展智慧通關服務」建立海關數據分析平台及改造快遞貨物申報單處理架構，並發展智能通關行動服務，推動關務領域智慧化應用，強化通關便捷及安全。

第三，「推動關務服務轉型」部署敏捷雲端環境，達成設備輕量化並提高可用性，強化資源調配彈性支援創新應用。第四則是「完善異地備援環境」完備異地備援環境並強化資安及網路設施，確保通關服務穩定順暢。目前海關資料中心主機關務署，預計將在桃園機場台北關設置異地備援。

關務署進一步說明，關港貿單一窗口及預報貨物資訊系統提供全年無休運作跨機關通關簽審服務，每年受理通關簽審申辦訊息逾3億件，徵收稅費逾台幣6千億元，為我國重要關鍵基礎設施。

數位海關再造推動，預期可促進海關數位轉型並開創優質通關數位服務，建構具韌性且安全的通關基礎環境，朝向「安全強韌、智慧通關」的新里程碑邁進。