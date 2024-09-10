海關物流中心及保稅倉庫業者報廢作業 新增線上辦理

財政部關務署10日表示，為持續推動保稅業務無紙化，從8月29日起，「保稅智慧服務平臺」提供物流中心及保稅倉庫業者線上申請報廢作業服務，歡迎業者多加利用。

關務署說明，去年海關完成保稅工廠申請報廢作業服務上線後，業者透過電子化方式傳輸報廢清冊，不僅方便省時，亦落實節能減紙政策及善盡環保之責，深獲各界好評。

為接續推動保稅業務無紙化，自本年8月29日起，增加物流中心及保稅倉庫之業者以電子文件上傳報廢清冊功能，業者以工商憑證或由業者授權員工使用自然人憑證登入「保稅智慧服務平臺」後，即可選用「（BAE017）物流中心申請報廢作業」或「（BAD016）保稅倉庫申請報廢作業」完成線上申報，經海關處理報廢監視銷毀後，由關員線上核辦即完成作業。

關務署進一步說明，自2023年3月14日採用電子化上傳保稅工廠報廢清冊以來，迄今已逾742件，以每件150張用紙計算，節省紙張用量約11萬餘張。該署呼籲物流中心及保稅倉庫之業者可多加利用，不但減紙減碳又能節省人力及物力，共創雙贏。