台中18萬戶沒設戶籍 地稅局建議這樣做可以節稅

房屋稅新制上路，自住房屋今年7月起必須「設有戶籍」才能享房屋稅優惠。台中市地方稅務局指出，全市估計還有18.5萬戶沒設戶籍，收到通知的民眾，只要在明年3月24日以前持續辦理戶籍登記，就可繼續享有自住優惠稅率1.2%。如符合條件且全國單一自住房屋，稅率可加碼降到1.0%。

地方稅務局統計，台中自住房屋約89萬餘戶，估計還有18.5萬戶沒設戶籍，約占兩成。

局長沈政安說，為避免民眾忽略，地稅局從電腦資料庫篩選出自住房屋內無人設戶籍，將陸續寄出通知書，提醒民眾。收到通知，只要在明年3月24日前辦理戶籍登記，就可繼續享有自住優惠稅率1.2%，全國單一自住房屋降到1.0%。

沈政安說明，今年房屋稅新制大幅度的改變，自住房屋除了「本人、配偶及未成年子女」限全國3戶、無出租或營業使用且實際居住，還增加需「本人、配偶或直系親屬」設有戶籍的新條件。

如果未設戶籍將被核定為非自住房屋，依全國歸戶的總戶數按非自住住家的不同稅率級距課稅，最高稅率將課4.8%。

今年7月1日起，住家免稅房屋限全國3戶，且限自然人持有，所以持有現值低於10萬元以下作住家使用的房屋超過3戶以上者，不但不能免稅，還要按非自住房屋課徵較高稅率。

地稅局建議，持有超過3戶免稅房屋的民眾，寄通知書提醒可擇3戶房屋現值較高的適用免稅，比較有利。如果目前空置未使用，也可以改作公益出租或出租作為社會住宅，既公益又可省稅。