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買房給兒子卻登記準媳婦名下...分手怎麼辦？律師：還沒結婚都沒問題

聯合新聞網／ 蘇家宏律師
情侶在結婚前分手，名下財產該怎麼分配？示意圖／ingimage
情侶在結婚前分手，名下財產該怎麼分配？示意圖／ingimage

房貸繳10年，登記在兒子名下的房子就這樣被外人拿走了？

一對老夫婦10年前買房，為了讓兒子人生過得更美好順遂，便把房子登記在兒子名下、讓兒子當包租公，就連房貸也不讓兒子揹，甚至不惜投入自己的養老金。

沒想到10年過去後，兒子跟女友私訂婚約，就將房子贈與給女友，最後婚沒結成，兩人最終分手…10多年來辛苦繳房貸買的房子，就這樣變成外人的了…

這可怎麼辦啊？碰到這種事情…

幸好兒子沒有跟女友結婚

兒子因為跟女友私定婚約，約定未來要結婚，所以送女友房子，兒子就可以向女友請求返還贈與物（房子），如果女友不還就提告。

反之，如果兒子已經跟女友結婚，婚後才離婚，就沒有辦法請求返還！

若時光倒流，相較於直接登記在兒子名下，老夫婦要怎麼樣能更有保障的處理這棟房子，又能夠給兒子美好人生的初心呢？

1. 以太太名義買房並登記在太太名下，撰寫遺囑，在人生畢業後讓兒子繼承。

2. 買房時登記在兒子名下，但房子買進來後，自益信託給媽媽，寫好信託合約並設定信託監察人，房子在信託期間就無法移轉給別人了！

父母為兒女著想出自天性，但孩子未必會完全照著我們的意思做，結果，原本要給兒女保障的財產，反而送給別人，父母如果懂得運用法律，就更能保障你的愛。

◎本文內容已獲蘇家宏律師授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

信託 結婚 財產 遺囑

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