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穩定民生物價 大宗物資降稅延至年底...拍板

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院副院長鄭麗君9日召開穩定物價小組會議，拍板延長關鍵原物料減稅措施至今年12月底。（美聯社）
行政院副院長鄭麗君9日召開穩定物價小組會議，拍板延長關鍵原物料減稅措施至今年12月底。（美聯社）

行政院副院長鄭麗君昨（9）日召開穩定物價小組會議，拍板延長關鍵原物料減稅措施至今年12月底，從源頭減輕業者負擔，以穩定民生物價，預估三個月合計減稅利益約97億元。

行政院表示，為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，原實施第12波減徵關鍵原物料稅負措施至今年9月底，昨日召開會議，決議啟動第13波措施，將減稅措施延長至今年底。

鄭麗君會中責請國發會、財政部、主計總處等相關部會，依國際因素、產業衝擊、民生物價影響、以及明年消費者物價指數CPI）預測等綜合因素，評估減徵措施未來是否滾動調整。

關鍵原物料降稅項目
關鍵原物料降稅項目

減徵項目包括進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅；免徵小麥關稅；奶油、無水奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；另外汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

行政院指出，雖國際農工原物料價格處相對低檔，今年第2季CPI年增率回落至2.2%，為近四季來最低，顯示國內物價上漲壓力趨緩。但7月以來，受颱風豪雨等氣候條件不穩影響，國內蔬果價格升高，致CPI年增率升至2.53%，漲幅擴大，加上外食、房租等服務類價格具僵固性，仍須審慎因應物價上漲風險。

根據主計總處資料，8月CPI年增率為2.36%，較7月2.53%收斂，但仍為連四月超出通膨警戒線。不過8月核心CPI漲幅1.8%，為近七個月最低。主計總處表示，整體物價壓力趨緩，預期9月通膨率會再縮小。

行政院表示，國際情勢方面，中東衝突、俄烏戰爭等地緣政治風險續存，為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，決議啟動第13波減稅措施，延長至今年12月底。

隨著中秋節到來，行政院消費者保護處調查，今年四大賣場、四大超商及五大電商平台販售的月餅供應充裕，價格漲跌互見，約有六成商品價格持平或下跌，約四成商品略微調漲，鄭麗君指示消保處持續關注應節糕點市場行情，若有異常情形，即妥為查處。

鄭麗君也要求物價聯合稽查小組持續關注物價波動情形，尤其應節產品，嚴密監控價格上漲合理性，針對可能涉囤積、哄抬物價或聯合漲價的業者不定期稽查。

CPI 消費者物價指數 鄭麗君

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