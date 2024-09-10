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豁免烏克蘭反傾銷稅 延一年

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

俄烏戰爭仍持續，財政部關務署昨（9）日公告，考量對國家整體經濟利益影響，對自烏克蘭產製進口碳鋼鋼板，配合整體國際經濟局勢發展與友盟國家一致作法，繼續暫停課徵反傾銷稅一年，至明年9月13日止。

關務署公告，財政部2022年9月14日公告對巴西、中國大陸、印度、印尼、南韓及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板續課反傾銷稅，當時考量對國家整體經濟利益影響，豁免對烏克蘭課徵反傾銷稅，為期一年至2023年9月13日。

財政部去年考量俄烏戰爭，已拍板延長一年至2024年9月13日，隨著豁免期將屆，關務署日前召開關稅稅率審議小組會議，參酌經濟部提供的檢討意見，配合整體國際經濟局勢發展與盟友國家一致作法，繼續延長暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅一年，也就是至2025年9月13日止。

反傾銷稅 烏克蘭 財政部

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