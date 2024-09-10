離婚賣房 屋主報繳房地稅

財政部中區國稅局表示，夫妻離婚時賣屋，就算離婚協議書已約定由某一方負擔房地合一稅，但賣屋時仍應由房地所有權人，向國稅局申報房地合一稅。

舉例來說，民眾甲君2019年1月17日購買一棟房屋，並於2020年5月24日出售，該棟房屋屬於房地合一課稅範圍，照理來說，甲君應在房屋、土地完成過戶（2020年5月24日）隔日起算30日內申報房地合一稅，但甲君未依規定辦理申報，經國稅局查獲，核定甲君繳納房地合一稅額56萬元。

不過甲君向國稅局主張，2020年與前妻乙君離婚，因此才將房屋出售，兩人在離婚協議書中約定由乙君負擔房地合一稅。

國稅局強調，雖然兩人協議由乙君負擔房地合一稅，但兩人協議僅屬於《民法》約定，稅法上，該房屋納稅人仍為甲君，因此，仍應由甲君申報及繳納房地合一稅。