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非都市交通用地 免遺產稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
被繼承人如遺有非都市土地的交通用地，繼承人可向道路主管機關申請土地無償供公眾通行的證明文件，免課遺產稅。示意圖。 聯合報系資料庫
被繼承人如遺有非都市土地的交通用地，繼承人可向道路主管機關申請土地無償供公眾通行的證明文件，免課遺產稅。示意圖。 聯合報系資料庫

財政部中區國稅局表示，被繼承人如遺有非都市土地的交通用地，繼承人可向道路主管機關申請土地無償供公眾通行的證明文件，經稽徵機關查明，確認該土地非屬建造房屋應保留法定空地，該筆土地將可不計入遺產總額，免課遺產稅

國稅局解釋，被繼承人遺產中，無償供公眾通行的道路土地，經主管機關證明者，不計入遺產總額課徵遺產稅，但因其非屬課徵標的物，故不能抵繳遺產稅。

另一種經常搞混的土地是經《都市計畫法》編定為公共設施保留地的道路用地，依規定，因繼承而移轉者，免徵遺產稅，但這筆道路用地應先計入遺產總額中，再同額列為公共設施保留地扣除額減除，因此屬於課徵標的物，這種情況就可用來抵繳遺產稅。

國稅局提醒，前述非都市土地交通用地、公共設施保留地，在租稅減免及核課方式上不同，應多加留意。

國稅局舉例，林先生2024年3月15日死亡，遺有甲、乙、丙、丁四筆土地，其中甲地為都市計畫區內的公共設施保留地，丁地為非都市計畫土地供公眾通行道路。

在計算林先生的遺產稅時，丁地不計入遺產總額課稅，甲、乙、丙三筆土地則依林先生死亡時土地公告現值計入遺產總額，並將甲地以公告現值列入公共設施保留地扣除額中減除。

國稅局提醒，被繼承人如遺有非都市土地的交通用地，繼承人可申請土地無償供公眾通行的證明文件，並經查明非屬建造房屋應保留法定空地，則該筆土地不計入遺產總額，免課遺產稅。

國稅局 遺產稅 都市計畫

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