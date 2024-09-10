小客車課奢侈稅 兩個注意

近年豪車買氣不錯，國稅局官員提醒，民眾購買九人座以下汽車前，要注意是否為「特種貨物及勞務稅」（俗稱奢侈稅）課稅範圍，留意兩大重點，第一是小客車奢侈稅門檻為300萬元，第二是銷售價格、完稅價格都包含各項稅費。

根據財政部統計，近年奢侈稅收大幅成長，今年全年預算數雖僅編列28億元，但截至7月已達39億元，遠遠超標，一定程度反映出豪車買氣。

豪車奢侈稅規定

現行奢侈稅課徵對象主要鎖定高價小客車、交通工具、龜殼、家具等。其中針對小客車，若包括駕駛人座位在內，座位在九座以下的載人汽車，且每輛銷售價格或完稅價格達300萬元者，就是奢侈稅課徵對象。

其他課稅範圍包括價格超過300萬元的飛機、直升機；每件價格50萬元以上的龜殼、玳瑁、象牙、家具等；除了貨物外，特種勞務也要課奢侈稅，是指每次銷售價格達50萬元的入會權利，可退還保證金者不包括在內。

奢侈稅稅率為10%，產製、進口豪車的廠商，都要留意是否達到奢侈稅門檻。另外由於屬間接稅，廠商也可能會轉嫁稅費由消費者負擔，因此民眾入手豪車也要留意相關規定。

官員提醒，在判定是否達門檻時，銷售價格、完稅價格都要包含其他稅費。舉例來說，國內廠商產製汽車（排氣量3,000CC）出廠價格250萬元，貨物稅30%為75萬元，營業稅5%為16.25萬元，銷售價格為出廠價格加上貨物稅、營業稅，合計341.25萬元。

雖出廠價格未達奢侈稅門檻，但加計稅費後的銷售價格已超過300萬元，仍屬於奢侈稅課稅範圍。

另外若為進口汽車，國稅局表示，「完稅價格」是指未含關稅的進口價格加計關稅、貨物稅及營業稅，舉例而言，某進口汽車（排氣量3,000CC）未含關稅價格為220萬元，進口關稅17.5%為38.5萬元，貨物稅30%約77.5萬元，營業稅5%約16.8萬元，完稅價格為352.8萬元，也達到門檻，應課10%奢侈稅，應納稅額35.2萬元。