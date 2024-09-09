預告期到今天 當沖降稅修法延長 券商盼改5年

財政部預告當沖降稅修法草案，預告期至今日。據了解，財政部主要蒐集到兩大意見，包括當沖降稅延長五年，較財政部的三年版本長；此外，也希望財政部長期研議合理的證交稅率，以助打造亞洲資產管理中心。財政部指出，會在整理之後審慎評估。

根據財政部在預告期間蒐集到的意見，券商擔憂，若照財政部版本只延長至二○二七年底，屆時接近二○二八年總統大選、立委改選，又要再修法延長，恐徒增變數，能否順利完成修法有更多不確定性，恐加深投資人擔憂，影響股市穩定。

其次，也有業者建議，長期而言，應研議「合理」證交稅率，因為我國一般證交稅率為千分之三，在亞股中偏高，影響國際競爭力，而當沖稅率減半後，有效放大股市成交量，財政部應站在國家發展的高度，研議合理的證交稅率，據此建構台灣成為亞洲資產管理中心的發展基石。