外僑第二批退稅 11日入帳

財政部中區國稅局表示，去年度外僑綜所稅將於9月11日辦理第二批退稅，採「存款帳戶退稅」者，將在當日直接撥入指定帳戶。

國稅局指出，外僑綜所稅首批退稅已在今年8月1日撥入指定帳戶，外僑綜所稅退稅方式與本國人相同，除了一般退稅，也可採直撥退稅，納稅人只要在申報時，填寫本人、配偶或申報受扶養親屬的新台幣存款帳戶，辦理轉帳退稅，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶。

國稅局提醒，申報時使用的統一證號應與金融機構或郵局留存的統一證號相符，若填寫證號或帳戶因故無法撥入退稅款，將另行開立退稅國庫支票通知納稅人領取；至於未採直撥退稅者，則會寄發退稅國庫支票給納稅人，由納稅人向金融機構兌領。

若選擇採存款帳戶退稅的外僑，未在8月1日、9月11日收到轉帳退稅，可向申報日當時居留地國稅局洽詢。