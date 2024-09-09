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非居住者 可望享減稅效益

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
公司給付非居住者薪資，適用扣繳率是以基本工資月薪的1.5倍做為區分，未超過者扣繳率為6％、超過者扣繳率將增至18％。 記者侯永全／攝影
公司給付非居住者薪資，適用扣繳率是以基本工資月薪的1.5倍做為區分，未超過者扣繳率為6％、超過者扣繳率將增至18％。 記者侯永全／攝影

公司給付非居住者薪資，適用扣繳率是以基本工資月薪的1.5倍做為區分，未超過者扣繳率為6％、超過者扣繳率將增至18％。勞動部日前拍板明年最低工資月薪調升至28,590元，代表明年非居住者薪資扣繳率認定基準，也將隨之調高至42,885元。依據《所得稅法》規定，凡有中華民國來源所得的個人，應就其中華民國來源所得，依規定課徵綜所稅；若為非境內居住個人，而有我國來源所得者，則是在公司給付時辦理扣繳。

公司給付對象是否為「非居住者」，原則上是以居留天數183天為分水嶺，在183天以上者為居住者，應將年度中取得的我國來源各類所得等合計，減除免稅額、扣除額、基本生活費差額等，依累進稅率報繳綜所稅。

給付非居住者薪資扣繳規定 圖／經濟日報提供
給付非居住者薪資扣繳規定 圖／經濟日報提供

居留未滿183天者原則上為非居住者，例如外籍員工，公司給付薪資時依適用扣繳率扣稅。

依據「各類所得扣繳率」標準， 薪資應按公司給付額扣取18％，不過若月薪在基本工資1.5倍以下者，扣繳率則可降到6％。

今年《最低工資法》上路後，取代基本工資，規定與先前相同。勞動部日前召開最低工資審議會，決定明年最低工資月薪自27,470元調升至28,590元，明年非居住者薪資適用扣繳率基準也將隨之調升，自今年的41,205元提高至42,885元。

舉例來說，A先生為甲公司之外籍員工，當年度在台居留時間未滿183天，符合稅法上的非居住者，甲公司今年給付A君每月薪資4萬2,000元，高於今年認定基準（4萬1,205元），適用扣繳率為18％，應扣繳7,560元。

若A君未調薪，且維持非居住者身分，明年公司同樣給付每月4萬2,000元時，已低於最新的認定基準（4萬2,885元），扣繳率將可降到6％，僅需扣繳2,520元。也就是隨著認定基準的調整，部分非居住者薪資扣繳率將降低，即出現減稅效果。

基本工資 薪資

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