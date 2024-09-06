減輕免稅商店負擔 營業稅法擬修正「免設置登記」
財政部6日預告修正「加值型及非加值型營業稅法施行細則」（營業稅法）部分條文草案；賦稅署表示，此次修正是為了配合8月新通過的部分條文，用語稍作修正，另為減輕營業人成本，刪除免稅商店應檢附核准設置文件，向主管稽徵機關申請登記規定。
財政部今日預告修正營業稅法，是為了配合8月新通過的部分條文，配合本法修正，及調整電子勞務定義等用語，並將解釋函令納入細則規範，以保障境外電商納稅權利。
其中，營業稅法第12條中，原本規定免稅商店應檢附核准設置文件，向主管稽徵機關登記，但考量到免稅商品核准設置資訊，主管稽徵機關已經能從海關提供資料檔案查得，無需營業人檢附，為減輕營業人依從成本，因此刪除登記規定。
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