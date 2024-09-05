聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋節送禮 報營業稅有眉角
中秋節將至，不少公司都會饋贈客戶或員工秋節禮品，財政部台北國稅局提醒，營業人若用原供銷售的存貨來饋贈，應視為銷售貨物，須按時價開立發票報繳營業稅；但若一開始買入時就決定當作禮品，進項未申報扣抵銷項稅額，則可免開發票。
中秋送禮應注意統一發票開立及報繳營業稅規定，台北國稅局提醒，營業人以其產製、進口、購買供銷售貨物，轉供營業人自用，或以其產製、進口、購買貨物，無償移轉他人所有者，都視為銷售貨物。
國稅局解釋，營業人在購入該貨物時，進項稅額已申報扣抵銷項稅額，但將該貨物轉作交際應酬或酬勞員工時，視為銷售貨物，按時價依法開立統一發票報繳營業稅，且因為屬於交際應酬或酬勞員工性質，不得扣抵銷項稅額。
不過若營業人購入禮品時已決定供作交際應酬或酬勞員工使用，進項稅額未申報扣抵銷項稅額者，則於饋贈該禮品時，可免開立統一發票。
國稅局舉例，甲公司購入待售商品100件，取得成本10萬元，進項稅額5,000元在進貨時已申報扣抵銷項稅額，後續甲公司將該待售商品轉作為犒賞員工中秋節贈品，因購買時所支付的進項稅額已申報扣抵銷項稅額，則甲公司應依時價開立統一發票，且進項稅額不得扣抵銷項稅額。
甲公司另外再以21萬元購入十件禮盒作為饋贈客戶禮品，因入帳時以交際費21萬元入帳，相關進項稅額1萬元未申報扣抵銷項稅額，於饋贈該禮品時，可免開立統一發票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言