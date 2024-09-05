秋節送禮 報營業稅有眉角

中秋節將至，不少公司都會饋贈客戶或員工秋節禮品，財政部台北國稅局提醒，營業人若用原供銷售的存貨來饋贈，應視為銷售貨物，須按時價開立發票報繳營業稅；但若一開始買入時就決定當作禮品，進項未申報扣抵銷項稅額，則可免開發票。

中秋送禮應注意統一發票開立及報繳營業稅規定，台北國稅局提醒，營業人以其產製、進口、購買供銷售貨物，轉供營業人自用，或以其產製、進口、購買貨物，無償移轉他人所有者，都視為銷售貨物。

國稅局解釋，營業人在購入該貨物時，進項稅額已申報扣抵銷項稅額，但將該貨物轉作交際應酬或酬勞員工時，視為銷售貨物，按時價依法開立統一發票報繳營業稅，且因為屬於交際應酬或酬勞員工性質，不得扣抵銷項稅額。

不過若營業人購入禮品時已決定供作交際應酬或酬勞員工使用，進項稅額未申報扣抵銷項稅額者，則於饋贈該禮品時，可免開立統一發票。

國稅局舉例，甲公司購入待售商品100件，取得成本10萬元，進項稅額5,000元在進貨時已申報扣抵銷項稅額，後續甲公司將該待售商品轉作為犒賞員工中秋節贈品，因購買時所支付的進項稅額已申報扣抵銷項稅額，則甲公司應依時價開立統一發票，且進項稅額不得扣抵銷項稅額。

甲公司另外再以21萬元購入十件禮盒作為饋贈客戶禮品，因入帳時以交際費21萬元入帳，相關進項稅額1萬元未申報扣抵銷項稅額，於饋贈該禮品時，可免開立統一發票。