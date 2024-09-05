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工廠地價稅 免累進計稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

基隆稅務局表示，針對自有工廠地主，或是出租工廠用地的房東，取得合格工廠登記，地價稅可享千分之10單一稅率，不用累進課稅，提醒符合條件的地主須在9月23日前提出申請，才能適用。

地價稅是採累進稅率，共分成六級，課徵稅率從千分之10至千分之55。不過稅務局指出，依法劃定的工業區、工業用地或經政府核准工業、工廠使用範圍內土地，按工業主管機關核定規劃使用，無論自用或出租供興辦工業使用，都可申請按千分之10課徵地價稅，且不累進稅率。

稅務局說明，地價稅一般用地基本稅率為千分之10，因為採累進課稅，稅率最高為千分之55，而工業用地特別稅率為千分之10，採不累進稅率，對於目前按累進稅率繳納地價稅的納稅人來說，可節省不少稅金。

稅務局提醒，符合條件的納稅人，記得要在今年9月23日前，檢附工廠登記證明等資料，向土地所在的地方稅稽徵機關提出申請，經核准者，從今年起即可適用，逾期申請者將從次年才開始適用，如已核准在案且用途未變更者免重複申請。

地價稅 房東

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