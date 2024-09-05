負擔巨額遺產稅 兩招減壓

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部台北國稅局表示，納稅人一次負擔巨額遺產稅，無法在期限內繳清，有兩招可減壓，第一，必要時可在限期內申請延長二個月；第二，稅額在30萬元以上，繳稅有困難，可申請分期，但須加計利息。

台北國稅局表示，遺贈稅法規定，遺產稅納稅人應在國稅局送達核定納稅通知書日起二個月內，繳清應納稅款；必要時，可在限期內向國稅局申請核准延期二個月。

兩招減輕繳納遺產稅壓力 圖／經濟日報提供
兩招減輕繳納遺產稅壓力 圖／經濟日報提供

此外，若遺產稅額在30萬以上，無法用現金一次繳納遺產稅，可向國稅局申請分期繳納，分期期數在18期以內，每期間隔以不超過兩個月為限。換言之，繳納期最長可達三年，讓納稅人有更長時間繳稅。

不過，國稅局指出，申請分期繳納者，須加計分期利息，每一期利息都是從原繳納期限屆滿次日起算至繳納日止，依郵政儲金1年期定期儲金固定利率計算，利率有變動時，依變動後利率計算。

例如，甲君申報遺產稅，原繳納期限為8月10日，因現金不足繳稅，申請分18期繳納，甲君第一期在10月5日繳納，利息是從8月11日計算至10月5日；第二期在11月1日繳納，利息是從8月11日計算至11月1日。

此外，繼承遺產若相對複雜，繼承人眾多、人多口雜時，難免出現意見不同，國稅局指出，繼承人為繳納遺產稅，可申請以被繼承人遺產中的存款繳納，若無法取得全體繼承人同意，可由繼承人以多數決同意方式，向國稅局提出申請。

國稅局指出，繳稅以現金為原則，用遺產繳納遺產稅時，存款應優先於其他種類遺產，不過遺產為全體繼承人共有，為兼顧納稅人權益，如果無法取得全體繼承人同意，以遺產存款繳納時，可由繼承人過半數及其應繼分合計過半數同意，或繼承人應繼分合計超過三分之二同意，即可向國稅局提出申請。

國稅局舉例，乙君過世後，繼承人為配偶A及子女B、C、D共計四人，必須繳納遺產稅800萬元，其中繼承人B因工作因素無法返國，乙君遺產中有存款900萬元，繼承人A、C、D共有應繼分的四分之三，就可申請用遺產中存款繳納遺產稅。

國稅局 稅款 遺產稅

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