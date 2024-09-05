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竹科工程師賣房少做這動作 竟要多繳60萬土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
賣房時要留意所有應繳稅額，是否符合優惠條件。圖／聯合報系資料照片
賣房時要留意所有應繳稅額，是否符合優惠條件。圖／聯合報系資料照片

土地增值稅自用住宅可享優惠稅率為10%，但可別錯過申報時間！一名竹科工程師老張今年5月出售一筆自住房地，直到8月辦完所有權移轉登記後，才發現忘記申請自用，且因已超過繳納期限，無法再補行申請，必須多繳60萬稅額。

新竹稅務局分享，老張5月出售自住房地並申報土地增值稅，稅單繳納期限為6月30日，但老張直到8月辦竣所有權移轉登記後才發現，忘記申請按自用住宅用地稅率課徵，因土地持有期間長達35年，土地漲價總數額超過前次移轉現值2倍以上，因此適用40%的一般稅率，多繳60萬元稅額。

稅務局表示，土增稅是針對土地所有權人土地，在移轉時因自然漲價所課徵的稅，以出售時的土地公告現值與前一次取得的土地公告現值漲價總數額、漲價倍數及持有時間，按累進稅率20%至40%課徵，如果符合自用住宅用地要件，可於申報土地增值稅時，勾選註明自用住宅字樣，申請按10%優惠稅率課徵。

稅務局指出，若土地所有權人忘記申請按自用住宅用地稅率課徵時，需把握在土地增值稅繳納期限屆滿前，補行申請，逾期就不得再申請了。

稅務局提醒，民眾收到土地增值稅稅單時，要注意是否有「自用買賣」字樣，若是出現「一般買賣」，表示該稅單是按一般稅率課徵，像是老張若能及時發覺稅單上註記「一般買賣」字樣，並在繳納期限內補申請自用買賣，就可以改按10%自用住宅用地優惠稅率課徵。

土地公告現值 漲價 自用住宅

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