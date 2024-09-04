大銀微系統節能減碳獲頒使用電子發票績優營業人獎

財政部中區國稅局假中區國稅局禮堂舉辦「113年度績優營業人」頒獎典禮，台灣高階直驅技術領導品牌大銀微系統（4576）在競爭激烈中脫穎而出，榮獲「使用電子發票績優營業人」殊榮。

中區國稅局轄區涵蓋中部5縣市，使用統一發票營業人高達29萬1,000餘家，今年度獲獎開立統一發票績優營業人62家、使用電子發票績優營業人25家。

中區國稅局長樓美鐘頒發獎牌，並感謝績優營業人積極配合政府統一發票政策及措施，同時特別致贈「欣欣向榮」精美紀念品，整體設計融合牡丹的富貴和蘭花的雅緻，更以蝴蝶的靈動點綴其中，寓意績優營業人業績繁榮興盛、蓬勃發展、欣欣向榮，以表達對於獲獎者誠摯的祝賀。

大銀董事長卓秀瑜表示，大銀在推廣電子發票系統的過程中，面臨不少挑戰，其中最大的困難來自內、外部需求整合。

為使供應鏈夥伴配合從「財政部電子發票整合服務平台」開立電子發票，大銀進行員工及供應鏈夥伴培訓。

同時協商國稅局系統功能升級，與結合「大銀永續供應鏈管理平台(eSCM)」完成各項作業電子化，不僅提升供應鏈營運效率，亦因無紙化降低環境負擔，減少碳排放，實踐永續綠色採購價值，為地球永續盡一份心力。

大銀為台灣高階直驅技術領導品牌，持續深耕高精度奈米級定位平台及高精密運動與控制元件兩大領域，秉持創新服務理念，為客戶創造附加價值。

卓秀瑜指出，大銀以技術創新為核心，從2002年起連續23年榮獲台灣精品獎，2022至2024蟬聯三年台灣精品獎「金質獎」，亦榮獲美商應材最佳供應商獎肯定。

大銀在技術上不斷突破，提供環保、節能、穩定與高效率產品及整體解決方案，包含高剛性奈米級伺服控制定位平台N2、業界唯一絕對式超高速水冷直驅馬達DMH、世界最薄型直驅馬達DMT、獨特龍門控制技術E2系列驅動器等，滿足客戶設備轉型升級的需求，實現永續共贏的發展策略。