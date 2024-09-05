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外國人享自住稅率 兩要件
房屋稅差別稅率2.0自今年7月1日上路，要適用自住優惠稅率，新增「戶籍登記」要件，財政部昨（4）日發布解釋令，針對取得中華民國居留證的外籍人士，比照地價稅規定，居留地址符合兩要件，可視為完成戶籍登記，適用自住稅率。
首先，居留地址的房地為本人、配偶或直系親屬所有，視同辦理完成戶籍登記。
其次是未供出租或營業使用，供本人、配偶或直系親屬實際居住，全國三戶以內可按自住稅率1.2%課徵房屋稅，單一自住則適用1%稅率。
財政部表示，地價稅原本就規定，必須設有戶籍才能適用自住優惠，因此，地價稅對於無戶籍、持有中華民國居留證的外籍人士，原本就有相關規定，居留地址符要件，地價稅也可適用自住優惠，房屋稅也比照。
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