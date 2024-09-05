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開錯發票金額 兩個解方

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少商家百忙之中容易開錯發票金額，財政部表示，業者可分成追得回發票、聯繫不上消費者兩狀況處理。此外在未經檢舉及調查前自動補正，一年內發生兩次仍可免罰，但第三次就可能挨罰。

台南一間咖啡廳日前有店員開發票時，誤將兩支單價75元的冰淇淋打成1萬支，開出總價75萬發票，所幸最後有成功追回發票。

財政部表示，開錯發票金額最好的做法是收回錯誤發票，店家只要向消費者收回原發票並註明「作廢」字樣，重新開立發票即可。提醒業者，原本發票作廢後，也應開立正確發票給消費者，並記得在申報營業稅時，在當期統一發票明細表中註明作廢資訊。

若遇到發票追不回，財政部表示，業者應主動報備，備妥申請書，敘明錯誤事由、發票種類、字軌號碼、正確金額、更正後發票存根聯影本及相關證明文件，業者申報營業稅時，要依「正確銷售額」申報。財政部指出，在未經檢舉或稽徵機關調查前，主動更正及報備實際交易資料，一年內未滿三次可免罰。

消費 營業稅 財政部

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