統籌稅款分配 五指標有共識

財政部昨（4）日再度召集22縣市討論《財政收支劃分法》，聚焦統籌稅款分配指標，其中土地面積、人口、營利事業營業額、農林漁牧工業就業人口、自籌財源等五大指標已有共識，尚有再生能源、汙染、歲入歲出決算餘絀情形等三大指標仍待凝聚共識。

財政部表示，會議已獲共識分配指標，但在權重安排方面，地方政府意見仍有重大差異，後續權重及調整係數之設計，財政部將針對整體合理性及妥適性再通盤檢視；至於其他研議的分配指標部分，將持續溝通協商，逐步縮小歧見，以利推動後續修法。

財劃法研商初步結論

在野黨關注「財劃法」修法，財政部密集與地方政府研商，8月召開會議時取得初步共識，將80多項分配指標縮減為52個指標。

財政部表示，昨日再次邀集地方政府整合協商，進一步收斂意見，與會官員解釋，水平分配指標可分為兩大類，包含「基本建設需求」與「財政努力」，其中「財政努力」對直轄市相對有利，「基本建設」則較容易照顧到非直轄市的地方縣市需求。

財政努力部分，除了營利事業營業額，也納入財產稅努力（財產稅稅基、成長率及相對努力程度）、非稅課收入努力（規費、工程受益費、罰賠款及其占自籌財源比率）等指標；為兼顧地方規模，相關指標可考慮納入「人均因素」，予以均衡城鄉差異問題。

基本建設需求部分，土地面積部分，離島地區及農牧用地部分，考量建設成本較高與田賦停徵影響，研議採加成計算；林業用地、國土保安及生態保護用地部分，則考量地方政府管理成本，研議採打折計算；人口數部分，考量離島地區建設成本較高研議採加成計算。

為反映地方施政成本，針對以各市縣65歲以上及14歲以下人口數與平均每戶可支配所得（逆指標）作為調整係數；農林漁牧業就業人口與農林漁牧產值併同考量等。

另外，有關支出節流努力、再生能源及汙染防治等建議指標，地方政府意見仍明顯分歧，後續也會請地方研提意見，再由財政部洽相關部會研議可行性。此外，地方政府對公立醫療院所之補助經費、原住民55歲以上老人法定社福支出及身心障礙者補助費，研議納入基準財政需要額計算。