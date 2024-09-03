快訊

輝達挫逾9%！經濟衰退之憂再起 道瓊崩626點、台積電ADR重摔6.53%

柯文哲政治獻金假帳風暴擴大 李文宗轉列被告200萬交保、受電子監控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐廳訂金 結算時開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

餐飲業者留意，財政部高雄國稅局昨（3）日提醒，向消費者收取訂金，如非屬憑券消費，應在整筆交易結算時再開立統一發票

高雄國稅局表示，供應食物或飲料的餐飲業者，包括冷熱飲料店、專營自助餐廳、飯店、食堂、餐館、無陪侍的茶室、酒吧、咖啡廳、對外營業的員工福利社食堂及娛樂業、旅宿業等兼營飲食供應業者都包括在內。

國稅局指出，業者依營業稅法規定，開立統一發票時限各有不同，若是憑券飲食者，應在售出票券時開立；非憑票券飲食者，則應在結算時開立；外送者應在送出時開立。

國稅局舉例，結婚新人在飯店預定婚禮宴席，提前給付訂金，飯店業者雖無須在收款時開立統一發票，但等到完成婚禮宴客結算餐費時，再由飯店業者併同宴席訂金開立統一發票。

國稅局表示，餐飲業應在結算時開立發票，買賣業多數也是以發貨或收款時開立，除非另有約定須買受人承認才生效時，才是以買受人承認為開立發票期限。

國稅局 統一發票 餐飲業

延伸閱讀

餐飲、喜宴提前收訂金 國稅局：結算時再開統一發票

電子發票上傳新規 三亮點

幸運兒？他統一發票中「頭獎」卻崩潰！網友全笑噴：支持提告門市

神秘力量不只乖乖？國稅局櫃台擺「麥仔茶」 諧音梗曝光網笑：學起來

相關新聞

營所稅暫繳申報 三個注意

今年度營所稅暫繳申報已自9月1日開跑，財政部南區國稅局提醒，營利事業申報時要留意三件事，包含房地合一稅2.0、受控外國企...

凱博觀點／大陸收緊 IPO 台商及早因應

2023年8月27日，大陸證監會推出「827新政」，宣布「階段性收緊IPO節奏」、「關注融資必要性和發行時機」，也是大陸...

餐廳訂金 結算時開發票

餐飲業者留意，財政部高雄國稅局昨（3）日提醒，向消費者收取訂金，如非屬憑券消費，應在整筆交易結算時再開立統一發票。

稅稅唸學堂／複委託買賣海外AI股大賺 所得視同扣繳資料 小心補稅罰款

去（112）年投資海外AI股大賺的投資人要注意，這類海外所得形同扣繳資料，意思是國稅局掌握得到資料，就像掌握扣繳資料一般，而且被列為接下來的查稅重點。

台中41.5萬單一自住屋可減稅 地稅局：但別忘做這件事

台中市政府市政會議今通過「台中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，地方稅務局長沈政安表示，單一自住房屋預計2025年將有4...

搶救國產車…推行供應鏈在地化逾月 法律面看新制問題何在？

我國經濟部產業發展署（下稱「產發署」）於2024年7月30日發布新聞稿，針對國內汽車整車業者疑有自大陸地區引進整車零組件達95%比例，來台組裝進行不公平競爭之情形發布國產化新制。在新制下，政府要求業者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。