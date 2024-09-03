餐廳訂金 結算時開發票

餐飲業者留意，財政部高雄國稅局昨（3）日提醒，向消費者收取訂金，如非屬憑券消費，應在整筆交易結算時再開立統一發票。

高雄國稅局表示，供應食物或飲料的餐飲業者，包括冷熱飲料店、專營自助餐廳、飯店、食堂、餐館、無陪侍的茶室、酒吧、咖啡廳、對外營業的員工福利社食堂及娛樂業、旅宿業等兼營飲食供應業者都包括在內。

國稅局指出，業者依營業稅法規定，開立統一發票時限各有不同，若是憑券飲食者，應在售出票券時開立；非憑票券飲食者，則應在結算時開立；外送者應在送出時開立。

國稅局舉例，結婚新人在飯店預定婚禮宴席，提前給付訂金，飯店業者雖無須在收款時開立統一發票，但等到完成婚禮宴客結算餐費時，再由飯店業者併同宴席訂金開立統一發票。

國稅局表示，餐飲業應在結算時開立發票，買賣業多數也是以發貨或收款時開立，除非另有約定須買受人承認才生效時，才是以買受人承認為開立發票期限。