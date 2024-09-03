營所稅暫繳申報 三個注意

今年度營所稅暫繳申報已自9月1日開跑，財政部南區國稅局提醒，營利事業申報時要留意三件事，包含房地合一稅2.0、受控外國企業（CFC）相關規定及免辦暫繳規定。另外財政部也提供便民措施，企業可多加利用。

營所稅暫繳可分為兩種方式，首先是「一般申報」，以今年而言，是據2023年結算申報所得稅應納稅額二分之一來計算暫繳稅額；另一種是「試算申報」，適用於公司、合作社或醫療社團法人等會計帳冊完備的營利事業，可依據今年前六月營業收入試算暫繳稅額。

南區國稅局提醒，營所稅暫繳申報自9月1日至30日止，記得在期限內完成辦理，否則除須補稅外，還要按日加計利息。營利事業記得留意三大重點。

首先是關於房地合一稅2.0。國稅局提醒，如果採一般申報，即以前一年稅額的半數來申報暫繳，記得在計算上年度稅額時，要將分開計稅的房地合一稅2.0納入計算。

同樣道理，若採試算申報，即以今年上半年營收來試算稅額，上半年交易適用房地合一稅2.0的不動產、預售屋等產生的應納稅額，也要合併計算暫繳稅額。

第二，在CFC投資收益方面，根據財政部解釋令，企業採一般申報，計算營利事業所得額時，可免納入應認列的CFC收益。

第三，國稅局指出，在新冠肺炎疫情期間，財政部自2020年起連續三年提供紓困，若公司受疫情影響可申請免辦暫繳，由於紓困振興特別條例施行期間僅到2023年6月30日，今年已無受疫情影響而免辦暫繳規定。

國稅局也表示，財政部提供便民措施，今年度繳稅方式更多元，新增可以信用卡繳納，採網路申報納稅人，可持已參與繳稅作業發卡機構所發行的營利事業信用卡或營利事業負責人信用卡，以一張信用卡為限。

另外，營利事業如採網路申報，可在申報期間屆滿前，網路上傳附件，免再寄送紙本，如未能及時上傳附件，可在10月9日前將應檢附證明文件，以紙本方式寄交所在地國稅局。

國稅局表示，營利事業未以投資抵減稅額、行政救濟留抵稅額及扣繳稅額抵減暫繳稅額者，在自行向公庫繳納稅款後，可免辦申報。