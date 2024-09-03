凱博觀點／大陸收緊 IPO 台商及早因應

2023年8月27日，大陸證監會推出「827新政」，宣布「階段性收緊IPO節奏」、「關注融資必要性和發行時機」，也是大陸本輪加強資本市場監管的起點。

此後，各調控政策接連推出， 2024年3月15日，證監會公布《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見》並修訂《首發企業現場檢查規定》，加強擬IPO企業的現場檢查力度，受檢比例不低於擬IPO企業數的三成。4月12日，大陸國務院推出指導性文件「新國九條」，明確建立IPO中介機構「黑名單」制度。

4月30日，證監會公布《北交所輔導指引》，對新三板掛牌企業在北京證券交易所上市的輔導監管進行規範。同日，上海、深圳證券交易所公布《股票發行上市審核規則》等九項業務規則，提高了主板、創業板上市標準。

8月16日，公布《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定》徵求意見稿，提及「地方政府不得為企業上市提供獎勵」、「中介機構收費不得與IPO結果掛鉤」等新規。

據統計，近一年大陸IPO募資金額僅人民幣938.44億元（約新台幣4,223億元），年減79.69%；481家企業撤件終止IPO，而去年同期的撤件數僅212家；目前排隊在審的IPO企業為329家，年減57.82%。

在上市門檻提高、政策強力監管及補貼減少的背景下，企業在大陸上市面臨新的機遇和挑戰，過往一年動輒500家以上公司掛牌的盛況短期難以再現，而排隊審查情況也大為改善。有意在大陸IPO的台商企業必須提前規劃，作更全面的準備以面對嚴格的市場監管，或考慮調整架構改以海外企業來台上市櫃方式進行IPO。

（作者是凱博聯合會計師事務所上市專案總監）