餐飲、喜宴提前收訂金 國稅局：結算時再開統一發票

銷售食物或飲料的飲食業者注意，財政部高雄國稅局3日提醒，收取消費者於消費前訂位的訂金，如非屬憑券消費者，應於整筆交易結算時開立統一發票。

高雄國稅局表示，供應食物或飲料品的業者，包括冷熱飲料店、專營自助餐廳、飯店、食堂、餐館、無陪侍的茶室、酒吧、咖啡廳、對外營業的員工福利社食堂及娛樂業、旅宿業等兼營飲食供應業者都包括在內。

國稅局指出，上述業者依《加值型及非加值型營業稅法》規定，開立統一發票的時限有所不同，若是憑券飲食者，應在售出票券時開立；非憑票券飲食者，則應該在結算時開立；外送者應在送出時開立。

國稅局舉例，結婚新人在飯店預定婚禮宴席，提前給付的訂金，飯店業者雖然無須在收款時開立統一發票，但等到完成婚禮宴客結算餐費時，再由飯店業者併同宴席訂金開立統一發票。

國稅局呼籲，供應飲食應依規定開立統一發票交付消費者，以免遭查獲補稅並處罰。