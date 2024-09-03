貨車加裝座椅 稅務局：查獲可處兩倍罰鍰
民眾領用一般小貨車號牌，但為了載人，於是在後排擅自加裝座椅，當成客貨兩用車使用，若未提前向監理機關辦變更，一旦被查獲就會挨罰。台中稅務局表示，這類違規會被視為移用牌照，將依相同汽缸總排氣量自用小客(貨)車全年度應納稅額，裁處兩倍罰鍰。
台中稅務局表示，在小貨車上加裝座椅，實際與供作小客貨兩用車使用無異，依規定應繳納屬小客貨兩用車的使用牌照稅。
稅務局指出，由於小貨車應繳納的使用牌照稅相較於小客貨兩用車的稅額較低，以汽缸總排氣量 1,800cc為例，小貨車稅額是2,700元，小客貨兩用車稅額則為7,120元，因此小貨車加裝座椅後，應改為較高稅額的使用牌照稅，並應立即向監理機關辦理變更車種手續，以及補繳差額稅款。
稅務局提醒，否則如以加裝座椅之狀態車輛使用公共道路，將視為移用牌照，經查獲者，將處以小客貨兩用車全年應納稅額兩倍罰鍰；事後如拆除座椅，回復小貨車使用，亦應辦理變更，以減少稅賦。
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