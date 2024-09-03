房車登記媳婦名、離婚婆婆要求賣掉分一半 律師搖頭提7觀點：沒權利也沒資格

有一位婆婆，她的兒子剛跟媳婦離婚了，不過兒子家裡的車子、房子都登記在媳婦名下，即使夫家買房子時出了50萬，兒子也有幫忙繳車貸，媳婦並不願意賣掉財產分給兒子一半。

接著，兒子跟媳婦有兩個小孩，平常公公婆婆要看小孩，媳婦還要公公婆婆自己去載，離婚後媳婦還想丟一個小孩到兒子這裡，這位婆婆覺得這樣等於是用孩子綁住兒子，並讓他們出一個小孩的教育費。

雖然房貸和兩位小孩的教育費都是媳婦家人在出，這位婆婆覺得媳婦實在是太自私了，想要打官司爭取房子增值的一半（約500萬）、要媳婦自己撫養小孩…

這位婆婆恐怕有許多誤會，幾點看法供參考：

1、兒子可以向前媳婦主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，但不能要求媳婦賣房子，因為兒子是依法主張在「離婚當天」，夫妻婚後財產的「差額」，多的人要給少的人「一半」，兒子向媳婦請求一個金額，至於媳婦要不要賣房子是她自己的權利。

2、在媳婦名下房子的貸款多為媳婦與娘家人支付，婚後剩餘財產增加似乎媳婦貢獻不比兒子小，但之後又要跟兒子平分，雖然房產或車子登記在媳婦名下，但兒子並沒有吃虧喔！

3、媳婦名下的房子是否供給小孩（孫子）居住，如果是給小孩居住，讓小孩居住在習慣的環境裡長大，對小孩比較好，夫妻間只要簽妥夫妻剩餘財產分配協議書，未必要賣房子。

4、公公婆婆在法律上並沒有看孫子的法律權利，只有父親才有對子女探視的法律權利，婆婆是不能要求媳婦帶孫子給她看，媳婦甚至可以拒絕！這個媳婦願意讓公公婆婆來帶小孩（孫子），已經做得比法律規定還要好。

5、父母親有扶養子女的權利與「義務」，小孩（孫子）的扶養責任絕對不是給媳婦負責，2個小孩（孫子）的生活費原本由媳婦支出，這位媳婦已經很棒了，如果兒子已經與媳婦離婚，一人照顧一個小孩（孫子）也是很符合常情，這位媳婦並沒有自私。

6、婆婆鼓勵兒子打官司固然是權利行使，彼此針對財產的金額作計算，絕對不是壞事，然而如果在訴訟過程中，因為誤解法律只用自己的角度來指責對方，反而把事情弄複雜了。感情不再，把財產算清楚也可以做個句點，不需要親家變仇家。

7、對於小孩（孫子）來說，看到祖父母對於自己的母親指責，讓成長的記憶留下負面的情緒，絕對不會是我們想要看到的。

婆婆鼓勵兒子打官司爭取夫妻財產，如果是為了要證明媳婦的不是，贏了官司又如何？賠上的是全家族不開心的人生。

何不接受兒子離婚的事實，一方面讓兒子自己與媳婦協商夫妻剩餘財產分配問題，另一方面，好好為兒子與小孩（孫子）安排幸福的未來，不是更有意義嗎？彼此祝福，才是真正的幸福。

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