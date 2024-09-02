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無權狀老屋 適用自住地價稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

地方稅務局表示，老舊房屋若無權狀或使用執照登記，但在稽徵機關設有房屋稅籍資料者，仍可申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅

稅務局說明，房屋若是在1988年4月29日以後建築完成者，須先向地政機關申請「建築改良物勘查結果通知書」或「建物勘測成果圖表」，以證明地上建物坐落的土地地號；若房屋於1988年4月29日以前建築完成，則可填具「房屋基地坐落申明書」代替建物所有權狀。

稅務局提醒民眾，如須申請自用住宅用地稅率課徵地價稅，須在地價稅開徵前40日、即9月22日（今年適逢假日延至9月23日）前提出申請，當年度即可適用千分之2稅率課徵地價稅，若逾期申請者，則自申請次年期開始適用。

稅務局表示，地價稅優惠減免申請將進入倒數，許多民眾誤以為，自用住宅沒有建物權狀就不能申請優惠稅率，但只要備齊相關文件，仍可適用自住優惠。

地價稅 自用住宅

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