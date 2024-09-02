贈送須過戶財產 要申報

財政部台北國稅局提醒民眾，若贈與財產須辦理「移轉登記」（俗稱過戶），因須檢核贈與稅繳清或免稅證明書等文件才能移轉，即使贈與財產未超過免稅額、免課贈與稅，也要記得申報。

《遺產及贈與稅法》規定，贈與人一年內贈與他人財產總值，若超過贈與稅免稅額（現為244萬元），須在超過免稅額的贈與行為發生後30日內，申報贈與稅。

未達贈與稅免稅額，雖可免申報，但實務上，若贈與財產須辦理過戶，例如不動產，因地政機關及其他政府機關或公私事業，在辦理產權移轉登記時，須檢核國稅局核發的贈與稅繳清或免稅證明，因此，縱使贈與他人財產總額未超過免稅額，仍應申報贈與稅。

國稅局提醒，納稅人若未在規定期限內辦理贈與稅申報，除補稅外，還要按核定應納稅額處二倍以下罰款，但在未經檢舉及調查前，自動提出補報，就可免罰。