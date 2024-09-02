贈與未上市櫃股票 時價認定

財政部高雄國稅局表示，民眾贈與未上市櫃股票，若申報每股淨值低於稽徵機關核定金額，依規定，被低估的財產價值部分將會被國稅局補徵贈與稅。

高雄國稅局表示，財產所有人將自身財產贈與他人，依《遺產及贈與稅法》規定，贈與財產價值計算，以贈與時的「時價」為準。

財政部官員指出，贈與財產的價值，要以贈與時的時價為準，依據贈與財產的不同，各自有其規定。例如，贈與土地的話，是以土地公告現值為準；房屋則是以房屋評定標準價格來計算。

而若是贈與上市櫃公司股票，則是用贈與日的股票收盤價，來計算贈與價值；若為興櫃股票，則是以贈與日的加權平均成交價來估定。

如贈與財產為未上市、未上櫃及非興櫃股份或股票，依規定，應以贈與日該公司的資產淨值估定，除非公司已擅自停業、歇業、他遷不明或有其他具體事證，足以認定股票價值已減少或已無價值外，贈與人申報贈與股票的每股資產淨值，若經稽徵機關發現短差，仍應課徵贈與稅。

國稅局提醒，公司組織的會計基礎，應採用國際公認標準，股票發行公司提供股東贈與日的期中財務報表，仍應以應計基礎編製，以真實表達公司財務狀況，避免公司資產淨值低估。

舉例而言，老蔡2023年11月30日將甲公司股票30萬股贈與兒子小蔡，按每股資產淨值12元，申報贈與總額360萬元，應納贈與稅額為360萬元扣除244萬免稅額後，再乘上稅率10%，應繳11.6萬元。

不過經國稅局查核後，發現甲公司為營造公司且有在建工程等項目，因編製財務報表前未先調整，短列同年1月至11月工程利益，造成每股資產淨值低估，重新調整後，核定每股資產淨值為25元，贈與總額應調高至750萬元，應納贈與稅調高成50.6萬元，要再補稅39萬元。

國稅局呼籲，公司提供財務報表給股東前，務必檢視該財報已依規定調整，並依遺贈稅法規定辦理產權移轉登記時，應通知當事人檢附國稅局核發的稅款繳清證明書，或核定免稅證明，或不計入贈與總額證明書，或同意移轉證明書之副本。