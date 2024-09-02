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生前移轉財產、死後繼承哪個節稅？國稅局算給你看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資產龐大要提前規劃，才能無痛傳承給子女。圖為示意圖。（取材自pixabay）
資產龐大要提前規劃，才能無痛傳承給子女。圖為示意圖。（取材自pixabay）

若想將辛苦大半輩子財產「無痛轉移」給子女，那就得了解贈與稅與遺產稅，提前規劃節稅，一來一往差距好幾十萬，不可不慎！國稅局透過舉例試算，讓你一次搞懂，若財產總額較大，就要注意極高遺產稅，應及早規劃將財產移轉給子女，以節省稅負。

國稅局解釋，贈與土地有兩種稅賦，包括贈與稅、土地增值稅；贈與房屋也有兩種稅賦，包括贈與稅、契稅；因繼承而移轉的土地、房屋不課土地增值稅、契稅，而贈與時所繳納的土增稅及契稅，如果由受贈人繳納，可自贈與總額中扣除。

國稅局舉例，一名老馮有土地一筆，取得時的公告現值為80萬元、房屋一棟、銀行存款50萬元，若在2024年2月14日把土地、房屋先贈與給兒子，贈與時的土地公告現值總計500萬元與房屋評定現值80萬元，應要繳納多少稅賦？

國稅局分析，土增稅假設為一百萬、契稅為五萬元，都應由受贈人兒子繳納，贈與總額為580萬元， 扣除當年度免稅額244萬、扣除額105萬，贈與淨額為231萬元，再以稅率10%計算，贈與稅為23.1萬元。

但若是老馮當年度不幸離世，其子應繳納多少遺產稅？國稅局指出，此時遺產總額為630萬元，可扣除免稅額1333萬元，另外還有配偶及直系卑親屬扣除額及喪葬費，共可扣除803萬元，此時遺產淨額為0元，因此不須納遺產稅且不須繳納土地增值稅及契稅。

國稅局建議，納稅人欲節省遺產及贈與稅，需考慮自身財產多寡，及財產移轉時其他稅賦負擔，若財產扣除遺產稅免稅額、扣除額後，遺產淨額為0元或負數，則生前贈與並不划算，若財產龐大，概算應納遺產稅額極高，可考慮生前及早規劃將財產移轉，以節省稅負。

免稅額 國稅局 遺產稅

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