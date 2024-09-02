明年統籌分配稅款4461億創高 北市首破700億冠全台

攸關地方重要財源的中央普通統籌分配稅款，明年度22個縣市通知分配金額齊增，總額新台幣4461.17億元續創新高，六都分走65%，全國並以台北市獲配逾707億元居冠，這也是有史以來首度有單一縣市通知分配金額超過700億元。

中央對地方的財政支援，除中央統籌分配稅款由財政部按一定公式設算，並經地方政府確認後辦理分配，還包含一般性及專案性補助款，由行政院主計總處設算分配；計畫型補助款則由中央各主管機關辦理。

統籌稅款方面，財政部會先通知地方政府，隔年可領到多少，將除以12個月、按月平均撥付；等當年收完稅，若實際數比預算數多，可望加發「紅包」給各地方政府。

據財政部最新公布的普通統籌分配稅款明細，明年度通知分配金額總計4461.17億元，續寫歷史新高，比今年度通知分配金額增加超過649億元。

全台22個縣市的分配金額均呈年增格局，檢視各縣市情形，六都分走近2907.44億元，占總額逾65%，其餘16縣市及鄉鎮市只分到近3成5、約1553.72億元。

六都中，台北市明年分配金額達707.02億元居冠，新北市550.61億元居次， 高雄市507.41億元排第三，台中市452.44億元位列第四，桃園市362.75億元居第五，台南市327.21億元排第六。

根據現行財劃法，中央將屬於國稅的所得稅、營業稅、貨物稅一部分，與屬於地方稅的土增稅一部分，納入普通統籌分配稅款，再透過公式指標分配給地方政府。

為強化分配公式的合理性，財政部表示，未來修法將研議劃一直轄市及縣（市）分配基礎。截至目前，地方政府所提80個統籌稅款分配建議指標，已有23個指標因較不具客觀性或普遍性，原則上不會採行。

同時，人口數、土地面積、營利事業營業額、農林漁牧業就業人口數及工業就業人口數等5個指標獲較多共識；另還有52個指標具有同質性或須進一步研議，財政部也預計將於4日再次邀集各縣市代表協商整合，盼縮小歧見、擴大共識。