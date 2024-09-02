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新聞中的法律／加速導入全球最低稅負制

經濟日報／ 曾博昇

全球許多國家陸續實施全球最低稅負制（Global Minimum Tax，GMT），台灣也邁出腳步，財政部近日預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案（即國內最低稅負制稅率修正草案），自2025年起，符合GMT適用門檻的跨國企業集團，在台灣境內的基本稅額徵收率（AMT）將從12%調升至15%。

財政部的這一政策，主要目的是確保我國的稅收權益，GMT已是國際趨勢，支持政府導入GMT的決心，在調高AMT徵收率外，也期待政府儘快導入GMT的所得涵蓋原則（Income Inclusion Rule，IIR）與合格國內最低稅負制（Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax，QDMTT），未來才能確實保障台灣稅基，與國際稅制接軌。

其中，IIR將確保台資跨國企業的全球所得若有補充稅，則需要在台灣繳納，而QDMTT則確保台資企業在我國境內所得達到GMT稅負要求，才能夠根本確保我國的稅收權益，並且完整的接軌國際稅制。

AMT與GMT計算方式不同，例如在適用對象方面，台灣的AMT普遍適用於台灣公司，財政部在此次修正草案中，做出區別，達到GMT適用門檻者，才適用調高稅率。GMT適用於合併營收超過7.5億歐元（約新台幣260億元）的跨國集團，不針對低於此合併營收的企業額外課稅。

從課稅目的來觀察，AMT是為了確保有大量免稅所得的台灣企業，仍要繳納最低稅負，但不考慮跨國企業全球所得；GMT則確保跨國企業對其全球利潤繳納最低稅負，從而解決稅基侵蝕和利潤移轉問題。建議政府長期而言，仍應導入完整的GMT，以利接軌國際。

隨著AMT徵收率調高至15%，企業須評估是否受影響。特別是因享受租稅優惠或免稅所得而導致有效稅率低於15%的企業，可能需要額外繳納AMT，建議企業評估租稅優惠適用方式，進行相關調整和規劃。

首先，企業應重新審視其享受的租稅優惠政策，確保這些政策在新的稅負環境下仍具經濟效益。若租稅優惠導致的有效稅率低於15%，企業須考慮是否調整租稅優惠策略，避免額外稅務負擔。

另外，企業也應加強稅務合規管理，確保稅務申報和繳納符合新政策要求。同時企業可考慮稅務結構調整，提升全球稅務效率，減少潛在稅務風險。

全球企業最低稅負制已成國際稅改標準，財政部導入GMT政策是大勢所趨，能夠保障我國的課稅權。同時，建議財政部能夠盡快導入所得涵蓋原則和合格國內最低稅負制，進一步完善我國的國際稅制體系。企業則應積極評估新政策影響，進行租稅優惠適用和稅務規劃調整，以確保在新的稅務環境中仍能保持競爭優勢。

（本文是資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇口述，記者翁至威整理）

免稅 營收 財政部

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