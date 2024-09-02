營所稅盈虧互抵 三個要件

財政部北區國稅局表示，企業申報營所稅時，若符合三要件，可適用盈虧互抵，首先是會計帳冊簿據完備，其次是虧損及申報扣除年度都使用藍色申報書或經會計師查核簽證，第三是如期申報。

《所得稅法》規定，針對公司組織的營利事業，訂有盈虧互抵機制，若符合一定條件，可將前十年核定虧損，從年度純益額中扣除後再課稅，必須符合三大要件。

首先是「會計帳冊簿據完備」，北區國稅局表示，主要依照所得稅法第21條規定，企業應具備足以正確計算營利事業所得額的帳簿憑證及會計紀錄，但若涉及短漏報所得額等情況，除非短漏報情節輕微，否則原則上不可適用盈虧互抵。

營所稅盈虧互抵規定

所謂短漏報情節輕微，依財政部函釋，即短漏報所得稅額不超過10萬元，或短漏報課稅所得額占全年所得額比率不超過5％，且非以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐，才能視為情節輕微、仍可適用盈虧互抵。

國稅局舉例，甲公司2022年營所稅經會計師查核簽證申報全年所得額500萬元，並列報前十年核定虧損400萬元後，申報課稅所得額100萬元並自繳稅額20萬元。

國稅局查核後發現，甲公司當年度短漏報所得額70萬元，由於短漏報所得額70萬元占全年所得額570萬元的比率為12.3％，已超過5％，且短漏報所得稅額14萬元，也已超過10萬元，不符短漏報情節輕微條件，視同會計帳冊簿據不完備，不得適用盈虧互抵。

因此國稅局重新核定，不僅前十年虧損無法認列，漏報的70萬元也要加回來，全年課稅所得額為570萬元，應補稅並處罰。

除了會計帳冊簿據完備、使用藍色申報書等要件，最常忽略的是「如期申報」，依規定，包括虧損及申報扣除年度都要如期申報，才能適用，若有逾期申報狀況，將不符合要件。

國稅局提醒，營利事業適用盈虧互抵規定，申報扣除前十年核定虧損時，應注意符合所得稅法規定適用要件，以免因不符合規定而遭補稅及加計利息。