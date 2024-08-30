確實沒有限貸令…但已無便宜利率及寬鬆貸款認定！ 專家：3％若房市還在燒那往4％也不會意外
沒有限貸令啊，沒說的是已經沒有便宜的貸款利率及寬鬆貸款認定標準了。
原本臺銀、土銀上週首購還能談到最低2.185%。第二屋2.46%。
臺土以外的銀行大多2.6%起跳，且要綁房貸壽險才能有額度貸款。
上週臺銀開出第一槍，不接新的整批房貸對保，且從嚴認定收支比。
新青安也變得不容易貸款了，年輕人亂開槓桿的機會被緊縮。
貸款1000萬
要5年寬限期，現在收支比不能低於200%...
貸款30年，年收就要150萬元
貸款40年，年收就要130萬元，3年寬限期，年收105萬沒有寬限期，年收也要95萬
27日開始，建商通知購房的人，土銀也要調高貸款利率，首購直接3%起跳。
二房、三房的利率更高，看來政府這次是玩真的了。3%若房市還在燒，後續再往4%跑也不會意外...
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