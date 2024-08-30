快訊

8月AI月報／Pixel 9變小孩拍照救星、蘋果解禁NFC iPhone可刷悠遊卡？

京華城容積弊案收尾 北撿今搜索10處！約談柯文哲與彭振聲等4人到案

解密真主黨！黎巴嫩「國中之國」的武裝政黨

確實沒有限貸令…但已無便宜利率及寬鬆貸款認定！ 專家：3％若房市還在燒那往4％也不會意外

聯合新聞網／ 股市小黑
行政院長卓榮泰強調，政府不會有限貸令。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰強調，政府不會有限貸令。圖／聯合報系資料照

沒有限貸令啊，沒說的是已經沒有便宜的貸款利率及寬鬆貸款認定標準了。

原本臺銀、土銀上週首購還能談到最低2.185%。第二屋2.46%。

臺土以外的銀行大多2.6%起跳，且要綁房貸壽險才能有額度貸款。

上週臺銀開出第一槍，不接新的整批房貸對保，且從嚴認定收支比。

新青安也變得不容易貸款了，年輕人亂開槓桿的機會被緊縮。

貸款1000萬

要5年寬限期，現在收支比不能低於200%...

貸款30年，年收就要150萬元

貸款40年，年收就要130萬元，3年寬限期，年收105萬沒有寬限期，年收也要95萬

27日開始，建商通知購房的人，土銀也要調高貸款利率，首購直接3%起跳。

二房、三房的利率更高，看來政府這次是玩真的了。3%若房市還在燒，後續再往4%跑也不會意外...

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

新青安房貸 槓桿 臺銀 額度

延伸閱讀

跟進郭哲榮！他買10張00687B 網讚「送分題」：美債一定漲

除00878外0056及00919耐跌程度並不及格！ 小車「三原因」：終於開始買進美債ETF

00919賺8%⋯怎麼忍住不賣？網曝唯一1招正解

貸款買岳父房子好避開「額贈與及房地合一稅」？ 律師：用繼承要付的遺產稅比較少

相關新聞

確實沒有限貸令…但已無便宜利率及寬鬆貸款認定！ 專家：3％若房市還在燒那往4％也不會意外

沒有限貸令啊，沒說的是已經沒有便宜的貸款利率及寬鬆貸款認定標準了。

外人賣房享優稅 三要件

財政部高雄國稅局表示，外籍人士於境內出售適用房地合一稅制的不動產，都應在過戶次日30日內申報，若符合戶籍登記（或居留地址...

綠商標申請量 穩定成長

經濟部智慧財產局昨（29）日發布綠商標產業布局分析，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量比率約14.49%，長期呈穩定成...

重購土地贈配偶 追繳退稅

土地所有權人完成重購退稅後，五年內若再行移轉或改作其他用途，依規定應追繳原退稅款。 台中市稅務局提醒，將重購土地贈與配偶...

復康巴士免貨物稅 延五年

財政部預告修正《貨物稅條例》，購買身心障礙者復康巴士等車輛免徵貨物稅優惠，原至今年底到期，將延長五年至2029年底。

會計師看最低稅負制 科技、金融業最受影響

台灣企業最低稅負制將採差別稅率，會計師分析，科技業、金融業可能是主要受影響業者，須留意稅率差異，另外也建議財政部，應加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。