復康巴士免貨物稅 延五年
財政部預告修正《貨物稅條例》，購買身心障礙者復康巴士等車輛免徵貨物稅優惠，原至今年底到期，將延長五年至2029年底。
貨物稅條例經歷多次修正，依現行規定，購買復康巴士、低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、符合載運輪椅使用者車輛規定安全檢測基準的車輛，並完成新領牌照登記者，免徵貨物稅至今年12月31日。
財政部表示，考量我國將邁入超高齡社會，為建構無障礙友善乘車環境，促進身心障礙者與行動不便者自立生活，延長購買身心障礙者復康巴士、符合載運輪椅使用者車輛規定安全檢測基準車輛，免徵貨物稅延長五年至2029年12月31日。
然而，為達成2050淨零排放的運具電動化及無碳化政策目標，購買低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車免徵貨物稅期間，不再延長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言