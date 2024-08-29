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復康巴士免貨物稅 延五年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部預告修正《貨物稅條例》，購買身心障礙者復康巴士等車輛免徵貨物稅優惠，原至今年底到期，將延長五年至2029年底。

貨物稅條例經歷多次修正，依現行規定，購買復康巴士、低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、符合載運輪椅使用者車輛規定安全檢測基準的車輛，並完成新領牌照登記者，免徵貨物稅至今年12月31日。

財政部表示，考量我國將邁入超高齡社會，為建構無障礙友善乘車環境，促進身心障礙者與行動不便者自立生活，延長購買身心障礙者復康巴士、符合載運輪椅使用者車輛規定安全檢測基準車輛，免徵貨物稅延長五年至2029年12月31日。

然而，為達成2050淨零排放的運具電動化及無碳化政策目標，購買低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車免徵貨物稅期間，不再延長。

天然氣 貨物稅

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