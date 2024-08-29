重購土地贈配偶 追繳退稅

土地所有權人完成重購退稅後，五年內若再行移轉或改作其他用途，依規定應追繳原退稅款。 台中市稅務局提醒，將重購土地贈與配偶，也屬於「再行移轉」，必須追繳原退還稅款。

政府為避免納稅人因為被課了土增稅，造成出售房子所得的錢不夠買新房子，特別規定重購自用住宅用地可申請退回賣出舊屋所繳納的土增稅，貼補買新房子土地總額價款的差價，幫換屋民眾增加一筆換屋基金。

不過台中稅務局提醒，土地所有權人因重購土地，經核准退還土增稅後，其重購土地自完成移轉登記日起，有五年列管期，如再行移轉或改作其他用途，依規定應追繳原退還稅款。

稅務局解釋，土地稅法第37條指的「再行移轉」，是指土地所有權人與他人成立「債權契約」移轉重購土地，且向稅捐稽徵機關申報土地移轉現值，因此將重購土地贈與配偶，屬於再行移轉行為，仍應追繳原退稅款。