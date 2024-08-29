綠商標申請量 穩定成長

經濟部智慧財產局昨（29）日發布綠商標產業布局分析，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量比率約14.49%，長期呈穩定成長趨勢，又以節約能源、汙染控制、能源產品三類別申請量最多。

其中統一企業（1216）持續蟬聯我國綠商標申請冠軍，此外外商蘋果公司、阿里巴巴、任天堂也是綠商標大戶。

智慧局分析報告指出，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量比率約14.49%，整體觀察，前期（2014-2016年）平均約13%；中期（2017-2020年）平均約15.31%；後期（2021-2023年）平均約14.64%。

智慧局表示，產業在申請商標方面，對減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，申請人逐漸意識到綠商標的重要性持續反映在我國商標註冊申請案中。另按綠色產品九大類別群組的百分比分布來看，前三大依序是「節約能源」、「汙染控制」、「能源產品」，總量占綠商標申請量近八成，可見產業商標布局是以該三大領域為核心。

智慧局表示，綠商標申請量，我國籍申請人位居第一，其次依序為中國大陸、美國及日本。從九大類觀察，各大類前三大申請人排行，可發現統一公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴及日商任天堂，多次於排行榜中重複出現，堪稱我國綠商標申請大戶。特別的是，「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」三大領域前二名均由統一公司、蘋果公司所囊括。尤其統一公司更蟬聯我國綠商標申請冠軍寶座。