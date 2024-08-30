外人賣房享優稅 三要件

財政部高雄國稅局表示，外籍人士於境內出售適用房地合一稅制的不動產，都應在過戶次日30日內申報，若符合戶籍登記（或居留地址在當地）、未出租營業、前六年未曾適用同一租稅優惠等條件，也可適用自住優惠。

境內居住的外籍人士，若遇到出售房屋、土地等狀況，常苦惱於未設立戶籍，不知道是否須申報房地合一稅。

高雄國稅局表示，只要出售2016年1月1日後取得的本國房地、以設定地上權方式之房屋使用權、預售屋及其坐落基地，不論所有權人或權利人在台有無戶籍，均應依所得稅法規定，在房屋、土地完成所有權移轉登記日次日起算30日內自行填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，主動申報房地合一稅。

外籍人士賣房課稅規定

國稅局指出，外籍人士若符合三條件，同樣享自住租稅優惠，房地合一稅的自住優惠包含400萬元免稅額，超過部分以最低稅率10%來課稅。

三條件包括第一，納稅人本人或其配偶、未成年子女在該自住房屋完成戶籍登記，且持有並居住連續滿六年，而外僑可以居留證的「居留地址」視同完成「戶籍登記」。

第二，交易該自住房地前六年內，並無出租、供營業或執行業務使用；第三、納稅人本人、配偶及未成年子女在交易該自住房地前六年內，未曾適用同一租稅優惠。

國稅局舉例，甲為外籍人士境內居住者，在2017年3月購置A房地自住，因非本國籍國民，無法辦理戶籍登記，但甲君居留證所載地址為A屋，甲君持有A房地並居住連續滿六年，且交易前六年內無出租、供營業及執行業務使用情形，後續在2023年11月出售A房地，因符合自住房地要件，故可適用課稅所得減除400萬元免稅額，超過部分以10%計算應納稅額的租稅優惠。

國稅局提醒，外籍人士出售房地，記得在房地辦理移轉登記次日起30日內申報房地合一稅，若要適用自住房地租稅優惠，除了須為境內居住者身分，也要留意符合自住三大要件。