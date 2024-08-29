截至7月無人繼承遺產賸餘現金 共35件、總金額逾7505萬
財政部國庫署29日表示，今年截至7月底無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計35件，總金額來到7,505萬3,481元，與去年同期相比，件數多8件，總金額增加2,511萬元，這些無人繼承遺產現金將全數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。
據統計，去年同期無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，件數為27件，總金額為4,994萬元，單件最大金額為1,479萬元，最小金額為1,519元，而今年35件、金額增至7,505萬元，單件最大金額為1,701萬元，最小金額為6,319元。
依民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。國庫署說明無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人代為處理，例如律師、地政士、會計師等，倘有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。
財政部國庫署進一步表示，對各遺產管理人秉持其專業能力及服務精神，積極協調遺產事務並順利完成繳庫，表示肯定與感謝。為利遺產管理人辦理前述繳庫事宜，該署於其網站登載相關作業說明，俾供查詢運用。
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