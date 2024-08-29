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課稅權大戰 企業最低稅負 將從12%調至15%
全球搶課稅權大戰，台灣終於邁出第一步。財政部昨天宣布，全年收入達七點五億歐元（約台幣二六六億元）的跨國企業，一一四年起最低稅負（AMT）稅率自百分之十二調高至百分之十五，估約卅六家加稅，一千多家中小型企業豁免，暫不受全球最低稅負制影響。
國內多家會計師事務所分析，初步認為主要受影響行業為金融業、科技業，企業應注意兩種稅率計算方式的差別。
另外，「台版晶片法案」產創條例第十之二條也規定有效稅率為適用門檻，預計從一一二年度為百分之十二、一一三年度調整為百分之十五。條文雖另規定「一一三年度一定比率」可視情況報請行政院核定為百分之十二，但據了解，有效稅率將配合維持百分之十五。
財政部昨預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案。賦稅署表示，我國現行營利事業所得稅稅率百分之廿，營利事業所得基本稅額（AMT）徵收率為百分之十二，若營利事業享有較多租稅優惠，導致跨國集團在我國境內營利事業成員有效稅率低於百分之十五時，將產生全球企業最低稅負制（GMT）補充稅，進而使我國稅收流入他國國庫的不合理情形。參考OECD的GMT規範，財政部公布「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，只要符合「GMT適用門檻之跨國企業集團」且「AMT徵收率低於百分之十五」的事業單位，將從一一四年開始，調高AMT徵收率至百分之十五。
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