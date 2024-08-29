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會計師看最低稅負制 科技、金融業最受影響

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台灣企業最低稅負制將採差別稅率，會計師分析，科技業金融業可能是主要受影響業者，須留意稅率差異，另外也建議財政部，應加速全面導入全球最低稅負制（GMT），才能接軌國際。

財政部調高稅率僅是因應全球最低稅負制的第一步，賦稅署副署長倪麗心表示，接下來仍會觀察國際實施情形評估完整導入的可能性。

勤業眾信國內稅務負責資深會計師張瑞峰表示，未來將依企業規模分流採用不同徵收率，須注意非歷年制、併購情形的適用門檻規定，主要受影響行業為金融業，或享受鉅額投資抵減稅額的科技業。

KPMG國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫、資誠全球稅務主持會計師曾博昇、勤業眾信國內稅務協理劉紋廷均表示，國內最低稅負制與全球最低稅負制，計算基礎不同，長期來看，台灣仍應儘快導入GMT的所得涵蓋原則（IIR）與合格國內最低稅負制（QDMTT），才能確保台灣稅基，並與國際稅制接軌。

曾博昇表示，GMT已是國際趨勢，支持政府導入GMT的決心，也提醒企業除評估GMT影響，也須評估國內調高徵收率影響，儘快評估因應方式，例如租稅優惠適用等。

科技業 財政部 金融業

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