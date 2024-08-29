全球搶課稅權大戰 我企業營收7.5億歐元 稅率15%

全球搶課稅權大戰，台灣終於邁出第一步，財政部昨（28）日宣布，我國企業最低稅負制將採差別稅率，全年收入達7.5億歐元（約新台幣266億元）的跨國企業，2025年起最低稅負（AMT）稅率自12%調高至15％，估約36家企業將加稅。

根據財政部資料，每年繳納最低稅負的企業約1,000至2,000家，其中僅36家可能加稅，亦即上千家中小型企業維持原稅率，可望豁免，暫不受全球最低稅負制影響。

企業最低稅負稅率修正草案 圖／經濟日報提供

財政部昨預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，賦稅署表示，我國現行營所稅稅率20%，營利事業最低稅負徵收率為12%。如今國際上正推動全球最低稅負制（GMT），若企業在台享有較多租稅優惠，導致有效稅率低於15%時，恐導致課稅權拱手讓人，應該課的稅被已實施GMT的國家收走。

因此財政部參考OECD的GMT規範與外界意見，預告「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，只要符合「GMT適用門檻的跨國企業集團」且「有效稅率低於15%」的事業單位，將自2025年起調高最低稅負稅率至15%。

至於未達兩大門檻的中小型企業、或有效稅率已達15%的大型企業不受影響，最低稅負稅率維持12%。這項修正稅率規定，無須經過立法院審查。

賦稅署解釋，所謂「GMT適用門檻」指的是跨國企業集團前四個財會年度中任兩個年度合併財報的全年收入達7.5億歐元者。以2022年資料來看，母公司在境內的事業單位有22家、在境外者有14家，約36家恐怕因此被調高稅率。

舉例來說，企業判斷2025年是否落入GMT適用門檻時，要看前四年合併收入，假設甲公司2021年至2024年收入分別為9億歐元、7億歐元、8億歐元、6億歐元，其中2021年、2023年都超過7.5億歐元，那麼甲公司則達到適用門檻，2025年最低稅負稅率將適用15%。