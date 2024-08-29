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節能家電退稅 別犯四錯誤
民眾在明年6月14日前購買經濟部核定能源效率一級或二級的節能家電，每台最高可退稅2,000元。國稅局提醒四大常見錯誤，恐導致無法退稅，民眾申請前要多加留意。
第一，應在節能電器購買日次日起算六個月內，向任一國稅局提出申請，逾期申請將無法退還稅額。
第二，採「簡化身分認證（限直撥退稅）」線上申請，但未上傳存摺封面、填錯帳戶資料或提供的帳戶為外幣帳戶等，將無法退稅。
第三，申請人非買受人，國稅局表示，若取得的統一發票或收據上載有買受人統一編號者，應由該統一編號買受人提出申請。
第四，機器製造號碼或機器號碼填寫錯誤，國稅局表示，為確保填寫資料正確性，民眾可參考保固卡、包裝外箱或機體貼紙載明的電器資訊。
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