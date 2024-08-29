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發票漏蓋專用章 小心受罰
財政部北區國稅局表示，近日有民眾持二聯式發票到兌獎據點領獎，卻發現發票漏蓋專用章，國稅局輔導開立發票的公司改正，並依營業稅法開罰。
依《統一發票使用辦法》規定，營業人使用統一發票，應按時序開立，且除以網際網路或其他電子方式開立、傳輸的電子發票外，應於扣抵聯及收執聯加蓋規定的統一發票專用章。
北區國稅局指出，近期有民眾拿著無加蓋統一發票專用章的二聯式發票收執聯，到據點兌領中獎獎金，被發現甲公司銷售貨物時，未依規定在開立的統一發票加蓋專用章，確認違反規定。
國稅局輔導甲公司外，也依營業稅法規定，按統一發票所載銷售額開罰1,500元到1.5萬元罰鍰，甲公司銷售額為36萬元，1%罰鍰為3,600元。
營業人開立統一發票書寫錯誤，應另行開立，不得在原錯誤發票上塗改蓋章，也必須在誤開的統一發票收執聯及扣抵聯上註明「作廢」，黏貼在存根聯上，並在當期的發票明細表註明，未按規定辦理，可處最高1.5萬元罰鍰。
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