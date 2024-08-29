員工差旅費抵稅 三要件

財政部台北國稅局表示，員工差旅費若要列報當年度費用或損失，出差報告須詳細記載逐日前往地點、訪洽對象及工作內容等三要件，並備妥相關文件，證明與營業有關，才能認列。

台北國稅局表示，企業申報營所稅時，若要列報當年度費用或損失，必須與業務相關，並必須附上合法憑證才能抵稅。

國稅局表示，所得稅法規定，經營本業及附屬業務以外的損失或家庭費用，不得列為費用或損失。以出差旅費而言，根據營所稅查核準則，國內出差膳雜費（吃飯、雜費等開銷），營利事業董事長、總經理、經理、廠長為每人每日新台幣700元，其他員工為600元；海外出差膳雜費則依照「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」認定。

國稅局舉例，像是甲公司2022年營所稅結算申報，列報員工A君出差到日本、菲律賓等地的差旅費共350萬元，並提供電子機票、登機證、住宿憑證、旅行業開立代收轉付收據及出差報告單等資料。

不過國稅局指出，因為公司提供的出差報告單中，僅簡略記載到當地拜訪客戶，並未詳細記載每日前往地點、訪洽對象及工作內容，因此未能證明此趟出差與營業相關，最終調減旅費支出350萬元，補徵稅額70萬元（350萬元x20%）。

國稅局再舉例，甲公司2022年營所稅，列報其他費用500萬元，依所提示相關資料，發現其中包含甲公司負責人購置其家庭用的自行車、洗衣機等費用共50萬元，依前揭規定不得認列為費用，因此調減其他費用50萬元，補稅10萬元（50萬元x20%）。

國稅局呼籲，營利事業列報旅費支出，應依規定備妥合法憑證及證明與營業相關文件，供稽徵機關審認。