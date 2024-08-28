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跨國企業將調高最低稅負 會計師：影響金融、科技業

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部28日公布「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案。圖／聯合報系資料照片
財政部28日公布「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案。圖／聯合報系資料照片

財政部28日公布「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，符合GMT適用門檻的跨國企業集團，從2025年起AMT徵收率都調整為15%。對此，勤業眾信聯合會計師事務所對此做出分析，認為主要影響行業為金融業科技業

相關修法是為因應全球最低稅負，根據財政部依2022年度所得稅申報統計資料，台灣約有36家以上的跨國企業與在台外商跨國集團符合資格且有效稅率低於15%，將面臨徵收率調高的稅負影響。

勤業眾信國內稅務負責資深會計師張瑞峰指出，修正重點在於未來將依企業規模分流採用不同徵收率，須注意非歷年制、併購情形的適用門檻規定，主要受影響行業為金融業，或是享受鉅額投資抵減稅額的科技業。

張瑞峰表示，若部分大型集團企業所屬營運地點尚未受GMT相關機制，如IIR或UTPR等影響而須繳納補充稅款下，則基本稅額徵收率調高為15%，在大型集團企業是否一體適用有待商榷。

勤業眾信聯合會計師事務所國內稅務協理劉紋廷也提到，現行營利事業基本所得額，計算邏輯仍以課稅所得為基礎，與GMT以財務會計為基礎進行有效稅率調整計算是否達15%之計算邏輯完全不同，因此能否達到大型企業GMT稅負繳在台灣效果，其可行性及妥適性尚待評估，建議導入符合國際標準的QDMTT，較可達到政策目的。

科技業 財政部 金融業

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