符兩條件跨國企業將調高最低稅負稅率 估36企業受影響
財政部28日公布「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，符合GMT適用門檻之跨國企業集團，且於我國境內之營利事業營利事業所得基本稅額（AMT）低於15％，從2025年起AMT徵收率調整為15％，估計36家營利事業將受到影響。
GMT適用門檻為，前4個財務會計年度中任2個年度合併財務報表之全年度收入達7.5億歐元者。另外，若不符合門檻者，AMT徵收率維持12％。
財政部表示，這次預告修正AMT徵收率草案，主要是因應國際反避稅稅制改革趨勢，針對過度享受租稅優惠或減免導致有效稅率過低之大型企業適度調高AMT徵收率；至於中小企業及有效稅率達15％之大型企業不受影響。
財政部強調，調高AMT徵收率所增加之稅額，也可以計入該大型跨國企業集團在我國境內成員依照GMT計算有效稅率之分子，減少其向他國繳納GMT補充稅之風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言